Близо 9 килограма храни са били насочени за унищожение от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) в Перник след извършени проверки по Закона за въвеждане на еврото, съобщи д-р Параскева Татаркова – директор на ОДБХ.

Заседанието на областният координационен център бе в присъствието на областния управител Георги Недев, както и на представители на медиите и институциите, свързани с контрола на процеса по въвеждане на еврото.

Д-р Татаркова добави, че служителите са извършили проверки в периода от 19 януари до 31 март. Бил е извършен контрол в 19 предприятия за производство на хляб и тестени изделия от неживотински произход, както и в три предприятия за мляно месо и месни заготовки, три предприятия за месни продукти и три млекопреработвателни предприятия. Констатирани са несъответствия, за които са издадени шест предписания, както и е съставен и връчен един акт за административно нарушение. За този период са били взети проби от кисело мляко, две проби сирене, една от хляб и една от колбас. При тях са установени две несъответствия – в пробата от сирене и при колбаса, като е констатирано отклонение във физико-химичните показатели. Окончателният доклад вече е изпратен до централното управление на Българската агенция по безопасност на храните.

Елана Гюрова от Комисията за защита на потребителите каза, че няма постъпили сигнали за необосновано завишение на цените, както и такива относно етикетирането или нарушения на Закона за въвеждане на еврото.

Продължават да се извършват обаче планови и секторни проверки. По отношение на превозвачите има съставен акт при съвместна проверка с НАП, като все още няма издаден окончателен административен акт относно необосновано завишение на цените.

В Община Перник е постъпила жалба относно завишаване на цената на транспортните услуги. След направена справка се е оказало, че с дата 15 декември 2025 г. превозвачите са уведомили администрацията за предстоящо завишение, което е в размер на 0,03 евроцента за вътрешноградските мрежи и 0,15 евроцента за извънградските мрежи.

Относно проверки в област Перник в периода от 16 март до 26 април – в град Перник са извършени 21, като са установени четири нарушения по закона за въвеждане на еврото. Съставени са четири акта за административни нарушения. В Радомир са направени четири проверки, установени са две нарушения, по които са съставени два акта. Влезлите в сила наказателни постановления са четири на обща стойност 10 228 евро.

Директорът на Териториалната дирекция на НАП в Перник - Габриела Томова, съобщи, че утре е последният ден, в който могат да бъдат подадени декларации за доходите на физическите лица. До този момент са били приети 2300 броя в офиса, а онлайн са подадени 8230 броя декларации.

Относно данъчните декларации образец 1 и 6 – в офиса са приети 1800 броя, а платените и извършените на ПОС терминал са 10 420 броя.

„Една изключително трудна кампания, защото от началото на годината ние приемахме декларации в двете валути. Смятам, че успешно се справихме и се надявам утре успешно да закрием кампанията“, каза още Томова.