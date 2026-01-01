Политици, журналисти, близки и приятели си взеха днес последно сбогом с Ивайло Данаилов на поклонението в столичния храм „Св. Седмочисленици“.

Ивайло Данаилов - филолог и журналист с над 30 години професионален опит в български и чуждестранни медии, почина на 26 април.

Данаилов е роден в София през 1958 г. Завършил е английска филология с втора специалност „Българска филология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където придобива магистърска степен.

Професионалният му път започва в Българската телеграфна агенция, където от 1985 до 1991 г. работи като преводач-репортер в редакцията „Информация за чужбина“, а по-късно и като политически репортер в редакцията „Вътрешна информация“. В същия период е стрингер за Асошиейтед прес и ЮПИ.

В началото на 90-те години Данаилов е съветник и заместник-началник на пресцентъра на Министерския съвет. Между 1992 и 1996 г. работи във вестник „168 часа“ - като редактор в отделите: „Бизнес“, „Политика“ и „Международен“. След това се завръща в БТА, където от 1997 до 2000 г. е главен редактор на редакцията „Пресфото“.

Професионалната му биография включва още работа като отговорен редактор на отделите „Вътрешна информация“ и „Международна информация“ във вестник „Неделен стандарт“, както и като редактор в отдела „Международни новини“ на вестник „Труд“. В различните си професионални занимания Ивайло Данаилов натрупва опит като преводач, репортер, политически журналист, разследващ репортер, редактор и ръководител на редакционни екипи.

БТА

„Ивайло беше от онези слънчеви хора, чийто професионализъм и почтеност предразполагаха и завладяваха. Той печелеше много приятели. Беше винаги слънчев, усмихнат, позитивен. Беше готов да се притече на помощ и затова печелеше много приятели. Завинаги ще остане в сърцата ни с неизменната си усмивка, с цигарата в ръка, понякога и с чаша силно питие, но винаги с една уникална и добра усмивка“, каза Атанас Мерджанов - заместник председател на Националния съвет на Българската социалистическа партия.

„Познавах Ивайло Данаилов като светъл човек, с чувство за хумор и с голяма ерудиция“, каза Пламен Йотински - отговорен редактор в дирекцията „Международна информация“ на Българската телеграфна агенция.

„Ивайло беше много добър човек. Беше много добър приятел и беше една елегантна, ненатрапчива личност, която мислеше добро на хората. Аз го познавам от 1996 г., още работеше във вестник „168 часа“. След това той се занимаваше с политическа комуникация, беше в различни политически кабинети, на различни позиции. Правили сме заедно президентска кампания. Винаги е бил много толерантен и много добър“, каза Михайлина Димитрова - журналист, международен редактор във вестник „Телеграф“.

„Ивайло Данаилов беше много истински човек, който никога никого не нагруби, на никого не завидя и зад ничий гръб не каза нито една дума. Всичко беше открито при него“, каза Таня Джаджева - първи заместник-главен редактор на вестник „Дума“.

Сред присъстващите на поклонението бяха Сергей Станишев, Драгомир Стойнев, Валери Жаблянов, Петър Кънев. Имаше също журналисти и приятели, дошли да се сбогуват с Ивайло Даналов. Пред храма „Св. Седмочисленици“ бяха поставени венци, като сред тях беше и венец от Българската телеграфна агенция.