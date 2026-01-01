Ще работя за това да се повиши качеството на живот на хората с увреждания, каза народният представител Иван Янев от „Прогресивна България". Поради това, че е незрящ, Янев ще бъде придружаван в парламента от своето куче водач - Роувър. Кафявият лабрадор е първото куче в Народното събрание.

Куче водач придружи нов депутат в 52-рото НС и предизвика усмивки и симпатии

Депутатът обясни, че иска да работи за достъпната среда за хората с увреждания, включително архитектурна, транспортна, трудова, културна и дигитална. Това е ключово - хората с увреждания не бива да са в тежест на обществото, а ресурс, който трябва да бъде използван, смята народният представител.

Янев подчерта, че достъпността не е привилегия, а право и тя помага на тези, които имат някакъв дефицит. Надявам се, че с присъствието си тук ще катализирам процеса това да се случва и да бъда полезен за всички нас, добави той.

Народният представител посочи, че увреждането и заболяването са различни неща. Има много болни хора, които трябва да се лекуват, но има и хора с увреждания, които просто трябва да се компенсират, за да бъдат полезни, обясни той.

Надявам се, че от „Прогресивна България" ще имаме възможност да повишим качеството на живот на всеки български гражданин, каза още той.

Роувър е 241-вият народен представител, има си място под банката и ми дава съвет, пошегува се Иван Янев и отбеляза, че кучето водач винаги е с него, като са заедно от над четири години. За Роувър това място е ново и тепърва се обучаваме, добави Янев. Народният представител обясни, че засега разчитат на помощта на колеги, но занапред ще се научат да се придвижват и сами.