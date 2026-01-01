В 52-рото Народно събрание има редица нови народни представители, сред тях е и Иван Янев от „Прогресивна България“.

Той е незрящ и днес пристигна в парламента с помощта на куче водач – кафяв лабрадор, който беше с него при откриването.

По време на първото заседание животинчето остана спокойно в пленарната зала и предизвика усмивки и симпатии сред част от депутатите, които му се радваха, то им отговори със същото.

Точно в 10.00 ч. удари първият звънец и 52-рото НС започна работа. След регистрация народните представители положиха клетва и новите 240 официално встъпиха в длъжност.

От Националната мрежа за хора с увреждания коментираха, че Янев е известен активист за правата на хората с увреждания.

"Неговото присъствие днес бе определено от медиите като исторически момент за достъпността и инклузивността в българската политика. До днес в българския парламент не е имало представител, който да използва куче водач за изпълнение на служебните си задължения. Това поставя нови изисквания към институцията: Достъпност на залата. Преди заседанието бяха направени технически подобрения, включително осигуряване на дигитални инструменти за гласуване, съвместими със софтуер за четене. Прецедент: Присъствието на Роувър в залата е ясен сигнал за модернизацията на българския законодателен орган и включването на хора със специфични потребности в управлението. Законодателни приоритети: Иван Янев вече обяви, че негов основен приоритет ще бъде приемането на нов пакет от закони за личната помощ и достъпната среда", посочи Даниел Матеев в публикация в официалната им фейсбук страница.