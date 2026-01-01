Оставиха в ареста грузинския гражданин, обвинен за транспортиране на над 3,6 милиона къса контрабандни цигари, открити при проверка на товарен камион, пристигнал с ферибот в Бургас.

Малко преди заседанието обвиняемият Леван Гелашвили беше конвоиран от съдебна охрана в съдебната зала, където магистратите разгледаха искането на прокуратурата за постоянна мярка „задържане под стража".

Държавното обвинение настоя той да остане в ареста до началото на делото, тъй като няма постоянен адрес в България и според прокуратурата съществува риск да се укрие или да възпрепятства разследването.

Гелашвили е обвинен за контрабанда на акцизни стоки в особено големи размери, след като в товарния отсек на управлявания от него тир бяха открити цигари, укрити в товар, деклариран като матраци.

Случаят беше разкрит на 27 април при проверка на терминала Порт България Уест, след пристигането на Ферибот „Дружба" по маршрута между Батуми и Бургас. По документи камионът е превозвал матраци, но при рентгенова проверка митническите служители установили несъответствия в товара.

Агенция „Митници“

При последвалата инспекция се оказало, че ролките само имитират матраци, а във вътрешността им са укрити стекове с цигари, обвити с изолационно фолио. Разследването е установило наличие на 180 000 кутии, или общо 3,6 милиона къса цигари с беларуски бандерол и надписи на руски език.

Стойността на задържаната стока надхвърля 750 000 евро. Контрабандата е разкрита след анализ на риска и рутинна проверка, извършена от митнически служители със съдействието на Регионална дирекция „Гранична полиция"-Бургас.

Към момента разследването продължава, като все още не е установена категорично крайната дестинация на контрабандната стока.