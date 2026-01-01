Разкриха контрабанда на цигари в особено големи размери на кораб, акостирал на едно от бургаските пристанища.

БТА

Това стана ясно на брифинг на зам.-директорът на Главна дирекция „Гранична полиция"-Бургас комисар Златомир Канев, зам.-окръжният прокурор на Бургас Мануел Манев и началникът на сектор „Борба с наркотрафика-Пристанище Бургас" към Териториална дирекция Митница-Бургас Стефан Кличанов.

На 27 април на пристанище е акостирал ферибот "Дружба", който е извършвал курс от град Батуми до Бургас. С ферибота е транспортиран и ТИР, който по документи е превозвал матраци. Те са натоварени в Грузия.

Товарният камион е селектиран за проверка. Констатирано е, че във вътрешността на всички ролки има укрити цигари. Те са били обвити във изолационно фолио. Установените цигари са 3.6 млн къса - 180 хиляди кутии. Те са от различни търговски марки с чужд акцизен бандерол.

Стойността им е от порядъка на 750 000 евро. Кутиите са били облепени с беларуски бандерол. Цигарите са били много добре фабрично опаковани и запечатани. Има задържан - грузински гражданин, като предстои да му бъде повдигнато обвинение. Той е извършил транспортирането на контрабандните цигари. Мъжът е неосъждан.

Подобно количество цигари са били задържани последно през 2021 година - отново на ферибот "Дружба".