Близо пет пъти повече цигари за нелегален пазар са задържали митническите служители през първите месеци на 2026 г. в сравнение със същия период на миналата година, показват данни на Агенция „Митници“.

За първото тримесечие на 2026 г. са задържани 31 873 765 къса цигари – с над 25 милиона повече спрямо същия период на 2025 г., когато количеството е било 6 558 333 къса.

Сериозен ръст има и при задържания тютюн за нелегално разпространение. От началото на януари до края на март тази година са иззети 13 966 кг, докато година по-рано количеството е било 1410 кг. Това е увеличение с над 12,5 тона.

Според анализите на Агенция „Митници“ голяма част от нелегалните цигари са били предназначени за други европейски държави. Сред причините остават по-високите цени на тютюневите изделия в Централна Европа, Западна Европа и Великобритания.

По изчисления на митниците предотвратените щети за бюджетите от невнесени акциз и ДДС надхвърлят 3,6 млн. евро по българските ставки. По средни ставки за пазарите на Франция и Великобритания сумата надхвърля 12 млн. евро.

Най-голямото количество цигари – 9 940 000 къса, както и значителна част от тютюна, са открити при разбиването на незаконна фабрика в Батановци през февруари. При съвместна акция на прокуратурата, ДАНС, МВР и Агенция „Митници“, с подкрепата на британски партньори, е разкрита най-голямата досега база за производство на тютюневи изделия у нас, част от международна контрабандна схема.

Сред големите случаи е и този край Дунав мост – Видин от 1 март, когато при проверка на товарен автомобил са открити 6 120 000 къса цигари. Камионът е пътувал от Гърция за Полша, а между цитруси и зеленчуци са били укрити 306 000 кутии цигари.

Друг сериозен опит за контрабанда е пресечен на Капитан Андреево на 11 февруари. В камион с турска регистрация са открити 4 989 400 къса цигари с турски акцизен бандерол. Вместо декларираните алуминиево фолио, керамика и метални изделия, в голяма част от товара е имало стекове цигари. Камионът е пътувал от Турция за Нидерландия.

В района на ГКПП Кулата митнически служители са задържали още 4 милиона къса цигари в товарна композиция с хърватска регистрация. При проверката е установено, че зад няколко палета с декларирана стока са укрити кашони с цигари без български акцизен бандерол.