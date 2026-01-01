Съпругата на испанския премиер Педро Санчес подаде жалба срещу крайнодесния активист и инфлуенсър Вито Килес заради предполагаем инцидент, който тя описва като "нападение", в кафене в Мадрид вчера, предаде Ройтерс.

Според информацията, Килес се конфронтирал с Бегоня Гомес във връзка с корупционен случай. Видео, публикувано от самия Килес в социалните мрежи, показва как той се приближава до Гомес в кафенето. След това я следва на улицата и ѝ задава въпроси. На кадрите се вижда как две жени се опитват да го държат на разстояние, докато Гомес се качва в такси.

Съпругата на испанския премиер е обект на разследване във връзка с подозрения, които тя отрича, че е използвала позицията си за извличане на ползи. Този месец испански прокурор поиска делото да бъде прекратено. Разследването започна по сигнал на крайнодесни групи.

Поведението на Килес беше осъдено както от представители на правителството, така и от консервативната опозиция. Говорителката на Народната партия обаче заяви, че активистът също е "жертва", защото е бил възпрепятстван от жените около Гомес. Говорителката добави, че е разбираемо журналисти да задават въпроси по случая.

Случаят с Гомес е един от няколкото, свързани с предполагаема корупция, които засягат управлението на Санчес. Някои от тях вече са в съдебна фаза или предстои да бъдат разгледани.