Над 570 кг храни иззеха инспектори от дирекция „Граничен контрол“ на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на ГКПП „Капитан Андреево“. Проверката е извършена съвместно със служители на Агенция „Митници“.

В микробус с българска регистрация, влизащ от Турция, са открити храни без необходимите документи. Намерени са 554 кг млечни продукти и 22 кг рибни консерви. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

Контролът на Агенцията на граничните пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз, допълват от БАБХ.