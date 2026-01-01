Близо 1,3 млн. броя яйца от Турция, предназначени за преработка (клас В), са спрени на ГКПП "Капитан Андреево“ и върнати обратно поради несъответствие в документите, съобщават от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Общото количество яйца, върнато в Турция, възлиза на около 82 тона, като е превозвано от четири тира с турска регистрация.

Инспекторите от отдел "Граничен контрол“ към Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са взели такова решение заради несъответствия в документите, придружаващи пратката. При проверката е бил посочен адрес на фирма получател в България. Там обаче няма преработвателно предприятие, каквото е задължителното условие за приемане на такива яйца, пише в съобщението.

Съгласно действащото законодателство яйцата от клас В не могат да бъдат предлагани в търговската мрежа, а са предназначени единствено за преработка в лицензирани преработвателни предприятия.

По-разно през тази седмица от БАБХ съобщиха, че над 370 тона храни от трети страни не са допуснати в България през външните граници на Европейския съюз от началото на март до 5 април, припомня БТА. Общо 51 пратки са спрени след официален ветеринарен и фитосанитарен контрол от инспекторите на БАБХ. Повечето от тях са на ГКПП "Капитан Андреево“.