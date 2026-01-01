В централната част на град Сандански се въвежда временна организация на движението заради продължаващи строително-ремонтни дейности по ВиК мрежата и уличната инфраструктура, съобщиха от общинската администрация.

Ще бъде ограничено движението на автомобили по улиците „Воден“ и „Петър Сарафов“ в участъка от „Пазара“ до Градския универсален магазин. Забраната важи само за моторни превозни средства, като пешеходното преминаване ще остане свободно.

С цел облекчаване на трафика временно се въвежда двупосочно движение по улица „Малешевска“ в отсечката от поликлиниката до противопожарната служба. Улица „Мелник“ запазва двупосочното си движение, а по улица „Христо Смирненски“ също ще бъде въведена частична двупосочност.

Ремонтните дейности са част от мащабен инфраструктурен проект, насочен към подмяна на ВиК мрежата и обновяване на уличната и тротоарната настилка в града. Очаква се след приключването им да се подобрят условията за придвижване и градската среда. От Общината призовават жителите и гостите на Сандански за търпение и спазване на въведената временна организация на движение.

В края на април в града беше въведена временна организация на движението в района на ул. „Серес“ заради ремонтни дейности.