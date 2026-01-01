Нова организация на приемното време в Направление „Градско планиране и развитие“ ще позволи от 14 май 2026 г. гражданите и професионалната общност да имат възможност за среща директно с експертите, които обработват техните преписки. Промяната е въведена след разговори с Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България, които поставиха въпроса за необходимостта от по-пряк и ефективен контакт между администрацията и бранша.

Досега в рамките на приемното време гражданите и проектантите можеха да провеждат срещи основно с директори на дирекции и началници на отдели. С новата организация се предоставя възможност за среща с конкретния експерт, на когото е разпределена съответната преписка.

Промяната има за цел да улесни комуникацията, да съкрати времето за получаване на информация и да даде възможност въпросите по конкретни казуси да бъдат обсъждани директно със служителя, който работи по тях.

Наред с това Направление „Градско планиране и развитие“ въвежда и възможност за електронно проследяване на административните преписки чрез своя електронен портал. Заявителите ще могат да виждат на какъв етап от обработката се намира преписката им, в какъв срок се очаква тя да бъде разгледана и кой е служителят, на когото е възложена. Това ще позволи при необходимост гражданите и проектантите да си записват час за среща именно с експерта, който обработва техния случай.

Срещите със служителите ще се провеждат всеки четвъртък от 13:00 до 17:00 часа.

Записването на час ще се извършва чрез електронния портал на Направлението, като е необходимо да бъдат посочени:

● номер на вече образувана административна преписка;

● тема на срещата;

● телефон за контакт;

● адрес на електронна поща.

Служителите на дирекция „Правно обслужване и контрол“ няма да извършват консултации в рамките на това приемно време.

С предприетите промени Столичната община прави още една стъпка към по-отворена, предвидима и прозрачна администрация, в която гражданите имат по-лесен достъп до информация и до експертите, които работят по техните казуси.

Столичната община благодари на Камара на архитектите в България и Съюз на архитектите в България за конструктивния диалог и направените предложения, които допринесоха за въвеждането на тази промяна.