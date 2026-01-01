Притежание на наркотици и незаконно държане и носене на ловно оръжие са установили полицейски служители от РУ-Котел, съобщиха от полицията.

На 9 май около 00,08 часа е получен сигнал от служители на ЮИДП-Сливен, които са спрели автомобил на път ІІІ-7006, между селата Медвен и Садово, по подозрение за извършване на незаконен лов. Пристигналите на място полицейски служители са намерили в автомобила две ловни пушки, боеприпаси с различен калибър и бяло кристалообразно вещество, което е реагирало положително при теста за наркотици.

Водачът на автомобила - мъж на 39 години, е тестван за употреба на забранени вещества, като пробата за употреба на наркотици е дала положителен резултат. Издаден му е талон за медицинско изследване. Отведен е в РУ-Котел и задържан за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.