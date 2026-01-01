Криминалисти на РУ-Нова Загора и служители от участък „Кв. Шести“ са задържали 21-годишен мъж, намушкал друг след конфликт, съобщиха от полицията.

На 9 май, около 01,50 часа, в близост до нощно заведение в град Нова Загора, задържаният е нанесъл прободна рана на 20-годишен мъж.

Пострадалият е настанен за лечение в болнично заведение в град Сливен без опасност за живота. По първоначални данни до нараняването се е стигнало в резултат на възникнал конфликт между двамата.

По случая е започнато разследване.