Тази сряда, 13 май, феновете на Левски ще се сдобият с уникален колекционерски плакат на отбора.

На лицевата част ще има историческа снимка от награждаването на отбора с титлата след мача с Лудогорец на 9 май и цялата невероятна атмосфера на стадион „Георги Аспарухов“ преди, по време и след дербито.

На гърба ще има най-запомнящите се снимки през шампионския сезон от великите мачове и емоциите на хилядите фенове на сините.

Плакатът ще бъде вложен във вестника на 13 май, сряда, и няма да се продава отделно от броя. Цената на вестник и голям плакат ще бъде 1.25 € / 2.44 лв.

За да сте сигурни, че ще се сдобиете с броя на „Мач Телеграф“ тази сряда, може да го запазите предишните дни на местата за продажба на преса в цялата страна.

Очаквайте и още изненади през следващите дни. Следете вестника, за да се информирате за допълнителните приложения и плакати, които ще излязат.







