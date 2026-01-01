Трима души са ранени след сбиване пред нощен клуб в Гоце Делчев, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Около 04:40 часа на 10 май 2026 г. е възникнала физическа саморазправа между група лица пред нощен клуб в Гоце Делчев. 37-годишен мъж от село Мосомище е пострадал с фрактура на пръст на ръката, 40-годишен мъж от същото село е получил наранявания по главата, а 20-годишен от Гоце Делчев – рани по главата и тялото.

За случая е уведомена компетентната прокуратура. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая продължава.