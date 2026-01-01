Във високотехнологичния век, в който живеем, заливани от информация и много лъжливи новини, все по-важна става ролята на журналиста. Той превежда хората през информационния поток, като посочва в него достоверното, истинското и ценното. Това заяви президентът Илияна Йотова при откриването на площад „Журналист“ във Велико Търново.

Инициативата е на Великотърновското дружество на Съюза на българските журналисти с подкрепата на община Велико Търново. Площадът се намира пред Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” – единственото училище у нас, в което се изучава журналистика в средния образователен курс.

В демократичния свят всеки може да реши, че ще формира мнението на обществото, но това не означава, че всеки, който пише, е журналист, заяви Илияна Йотова и отбеляза високите професионални стандарти, от които журналистите се водят. Президентът заяви, че ролята на медиите нараства, защото те помагат на аудиторията да не се подвежда от фалшиви новини, на базата на които хората взимат и грешни решения.

На фона на конфликти, войни, политическа нестабилност в глобален план истинският журналист със своята подготовка, професионализъм и позиция ни помага да се ориентираме и да мислим, каза Илияна Йотова, като изтъкна, че журналистическата професия винаги ще е нужна.

На днешния църковен празник на светите братя Кирил и Методий си припомняме за силата на словото и езика. Днес българските журналисти са пазители на българското слово, на прекрасния ни език. Надявам се, че те ще бъдат част от голяма армия, която ще се грижи за чистота на езика ни, каза още президентът Йотова. Държавният глава открои живата мисъл и професионализъм на журналистите във Велико Търново.

Президентът се обърна и към младите хора, които учат журналистика в Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий”, като ги поздрави за избора им. Един ден, когато станете истински журналисти, бъдете смели, без да се поддавате на влияние, да служите на истината и на вашата собствена мисъл и светоусещане, каза държавният глава на учениците. Илияна Йотова заяви, че от опита си знае, че независимо къде го отведе съдбата, журналистът винаги в душата и сърцето си остава журналист.