Служители на Районното управление в Горна Оряховица са задържали 38-годишен местен жител, избил зъби на свой познат, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

На 10 май около 10,00 ч. съдействие в полицията е потърсил 48-годишен мъж от железничарския град. Той обяснил, че през изминалата нощ е бил в дома на свой приятел, заедно с 38-годишен мъж. Между двамата възникнала разпра, която е прераснала в сбиване.

В резултат на това на тъжителя е била причинена средна телесна повреда, изразяваща се в избиване на пет зъба.

След намесата на полицията извършителят е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.