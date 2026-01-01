Президентът Илияна Йотова призова правителството на Румен Радев първо да се заеме с изнасяне на реалните данни за инфлацията и с колко точно поскъпва животът на българина.

"Нямаме нужда от това да се самозалъгваме, нека видим истината такава, каквато е. Струва ми се, че има мерки, които могат да бъдат взети още сега, на този етап. Започна вече сезонът на плодовете и зеленчуците, първите мерки трябва да са свързани с това, защото не е нормално държава, която произвежда, да има цени на основни плодове и зеленчуци - направо космически", посочи тя.

Заявката на премиера Румен Радев е, че още днес кабинетът ще представи законопроектите си за ограничаване на инфлацията на стоки и услуги и за промени в съдебната власт.

На въпрос дали това ще е поредният популистки ход, тя бе категорична, че не е.

"Всички участници в изборите недвусмислено заявяваха, че след 19 април това ще е първият приоритет и на мнозинството, и на цялото Народно събрание. На партията, която спечели най-много - "Прогресивна България", но и на цялата опозиция. Това, което аз най-много очаквам е една много сериозна дискусия, която да бъде лишена от политиканстване, квалификации, а действително едно много трезво разсъждение и анализ какво трябва да се предприеме", посочи Йотова и предположи, че вероятно мерките ще са на няколко етапа.