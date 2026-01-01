Две катастрофи с пострадали са станали през почивните дни във Варненско.

При първото, случило се на разклона за с. Яребична и с. Въглен, лек автомобил не спрял на знак „Стоп“ и блъснал друга кола. От удара са пострадали водачът на МПС-то с предимство – с фрактура на ключица и ребро и пътничката до него – с контузия на корем.

Двамата са настанени в болница, без опасност за живота. По случаят е образувано досъдебно производство.

Втората случка е от неделя, в местност Добрева чешма. Там лек автомобил бил блъснат от изпреварващ го мотоциклет – без поставени регистрационни табели. Водачът на двуколесното превозно средство, който е и неправоспособен, бил установен с фрактура на ръката и глезен.

След преглед в болница, 16-годишният мотоциклетист е освободен за домашно лечение. По случая е образувано досъдебно производство от служители на Пето Районно управление.