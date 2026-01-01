Община Варна стартира процедура за възстановяване на панорамния път към курортния комплекс Златни пясъци в участъка на местност Трифон Зарезан. Това съобщи кметът на града Благомир Коцев, като подчерта, че за първи път има реална възможност за осъществяването на проекта.

След повече от 20 години очакване има реална възможност панорамният път за „Златни пясъци“ да бъде възстановен. Обявена е обществена поръчка за проектиране и изпълнение на строително-монтажни дейности с прогнозна стойност от 8 млн. евро без ДДС. Част от финансирането е безвъзмездно по програма „Развитие на регионите“, а останалата следва да бъде осигурена от общинския бюджет.

Предвижда се изграждане на ново мостово съоръжение над свлачището „Трифон Зарезан“. То ще бъде стоманобетонна естакада с дължина около 280–300 метра, изградена чрез дълбоко пилотно фундиране с очаквана дълбочина над 32 метра. Това ще гарантира устойчивост в сложния свлачищен район.

БГНЕС

Трасето ще включва две ленти за движение, двустранни тротоари за безопасно преминаване на пешеходци и велоалея.

Оферти по обществената поръчка се приемат до 1 юни. При липса на забавяния се очаква проектирането да започне още в края на юли, а крайният срок за изпълнение на всички дейности по договора е 29 август 2028 година, с възможност за удължаване при необходимост от допълнително финансиране. Пътният участък е затворен още през 2005 година заради риск от свлачищни процеси, въпреки че самото платно не е пряко засегнато. В продължение на повече от две десетилетия това създава сериозни транспортни затруднения и ограничава развитието на туризма в района. Липсата на алтернативен маршрут между Варна и курортните комплекси като „Златни пясъци“, „Ривиера“ и „Чайка“ създава и риск при аварийни ситуации, когато бързият достъп на линейки и пожарни е от критично значение.