Бившият общински съветник Хосе Мануел Гарсия е намерен мъртъв в ареста на общинската полиция в град Анако, Венецуела, в неделя, съобщи НПО Форо Пенал на АФП. Тялото е открито на 10 май 2026 г. и прехвърлено в Националния институт по медицина и съдебни науки в Барселона, щата Ансоатеги, за установяване на причината за смъртта, която все още не е официално съобщена. Гарсия е бил задържан от февруари. Бившият прокурор Заир Мундарай, намиращ се в изгнание, определи задържането му като „явно политическо", отбелязвайки, че Гарсия „е разкрил актове на корупция в кметството."

Смъртта идва след като властите в четвъртък признаха смъртта в ареста на Виктор Уго Керо Навас преди девет месеца. Около 20 политически затворници са починали в ареста във Венецуела от 2014 г. насам, според Форо Пенал. Въпреки приемането на амнистия за политически затворници през февруари - месец след отстраняването на бившия президент Николас Мадуро от Съединените щати - около 500 остават зад решетките, според НПО.