Общо 46 от близо 170 задържани – предимно работници в петролния сектор – по делото „ПДВСА Обреро“ бяха освободени от затвора Яре, южно от Каракас, съобщиха техни близки.

Властите във Венецуела предприемат масови освобождавания на затворници под засилен натиск от страна на САЩ след залавянето на президента Николас Мадуро на 3 януари. Временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес обнародва закон за амнистия, благодарение на който стотици хора напуснаха затворите, но около 500 души, които не попадат в обхвата му, остават зад решетките.

Делото „ПДВСА Обреро“ (по името на държавния петролен гигант) обхваща 173 души, арестувани през 2025 г. по обвинения в саботаж и злоупотреби.

Около 50 семейства се събраха пред затвора в очакване, докато затворници бяха освобождавани на интервали, предаде АФП.

„Очакваме освобождаването на много наши колеги от ПДВСА. Брат ми е сред тях. Все още не са ни казали дали ще излезе, но вярваме, че това ще се случи тази нощ“, заяви Гилда Суарес, чийто брат Рене Суарес е в затвора от девет месеца.

„Разбрахме по телефона, че ще бъдат освободени, и всички решихме да дойдем в Яре, за да ги чакаме. Надяваме се това да стане още тази нощ“, допълни тя. Семейството живее в Пунто Фихо, в щата Фалкон, на около 500 км западно от Каракас.

Освободен затворник, пожелал анонимност, споделя: „Всичко се движи много по-бавно, отколкото се твърди за амнистията и процедурите - като костенурка“. Той уточнява, че е пуснат под условие. „Работя в петролната индустрия повече от 30 години. Никога не сме крали нищо. Всичко това беше постановка.“