В събота, 9 май, е задържан мъж за държане на 19 дози фентанил, известен като „зомби наркотика“. Особено опасен наркотик, на който трябва ефективно да се противодейства. Това съобщи на брифинг говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев.

Мъжът е благоевградчанин, той е задържан в София в кв. „Красна поляна“.

В същия ден държателят на този наркотик е обвинен и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои внасяне на искане за мярка за неотклонение "задържане под стража".