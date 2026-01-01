Няма замърсяване на морската вода заради инцидентите с кораби, съобщават от Басейнова дирекция „Черноморски район“ във Варна. Информацията е изнесена на сайта на институцията.

От дирекцията припомнят, че пробите от морските води бяха взети на 23 октомври край Калиакра и Бяла. При извършените огледи на място експертите не са установили видимо замърсяване на водите или наличие на опалесценция. Резултатите от изследванията показват, че има превишение на нитратен азот в района на Бяла. Измерената концентрация е малко над нормата и не може да се обвърже с инцидентите с корабите. Резултатите за другите изследвани показатели са стандартни.

Вече са известни и данните от взетите проби за тритий от пунктовете Бяла, Калиакра и Созопол на 9-и и 14 октомври 2026 г. Отчетените стойности са под границата.

Очакват се резултатите от проба от бреговия пункт Созопол, взета на 23 октомври, както и от тези от крайбрежните води, взети на 26 октомври край Ропотамо 1 и Царево 1. Очаква се да станат известни и показателите от изследванията на водите край Дуранкулак, Шабла, Калиакра, Бяла и Созопол, взети на 29 октомври.

От дирекцията допълниха, че утре е планирано ново вземане на проби от пунктове Дуранкулак, Шабла, Калиакра, Бяла и Созопол.