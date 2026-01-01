В две последователни седмици Централната избирателна комисия успя да организира спокойни, бързи и честни избори. Това каза говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

Машинното гласуваме протече повече от успешно, а това доведе и до рекордо бързо обработени протоколи, отбеляза тя. Избирателите у нас и в чужбина имаха възможност да гласуват с 11 902 машини. Само 59 машини по време на двата тура преустановиха работа.

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За първи път е направена пълна техническа диагностика и ремонт на всички машини, откакто са закупени през 2021 г.

Значително по-малко грешки е имало при попълването на протоколите и отчитането на резултата, каза още говорителят на ЦИК.

Централната избирателна комисия обяви Илияна Йотова и Кирил Вълчев за избрани съответно за президент и вицепрезидент на Република България. Решението предстои да бъде обнародвано в Държавен вестник още тази седмица.

При 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели изборите с 57,566% от гласовете, а тази на Андрей Гюров и Георги Кандев получава 39,483%.

Избирателната активност на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент е 28,67% към 20:00 часа, а на първи тур е била 22,98%

Сигналите, получени в ЦИК са 241 за двата тура (98 за първи тур и 143 за втори). Най-много от тях са за нарушения, свързани с предизборна агитация и огласяване на данни от социологически проучвания преди края на изборния ден, както и за нарушения на процеса на гласуване.

Над 45 000 пъти е свалено мобилното приложение „Избори 360 градуса“ от сайта на ЦИК за двата тура.

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Успешно са били валидирани близо 40 000 протокола без грешки. Дигиталният асистент е използван много активно при подготовката и попълването на протоколите от членовете на СИК.

От 11 585 избирателни секции, в които има устройства за видеонаблюдение, само в 250 не е било осъществено видеоизлъчване. Това, че не са излъчвали на живо, не означава, че няма запис, който да бъде качен след това на съответната платформа. Данните показват, че членовете на СИК отговорно са се отнесли към изборния процес, посочи Балова.

Право на глас на изборите за президент и вицепрезидент на Република България имаха близо 6 590 000 български граждани. За първи път право да гласуват на двата тура имаха 47 634 избиратели.

За българите зад граница бяха открити 613 секции, а в 242 от тях се гласуваше с машина.