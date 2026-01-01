Съпредседателят на „Демократична България“ Ивайло Мирчев обвини управляващите, че са предложили на Европейската комисия пренасочване на част от пенсионните вноски от втория стълб към държавното обществено осигуряване, за да бъде покрит бюджетният дефицит. По думите му премиерът Гълъб Донев лично е настоявал за подобно решение, но Европейската комисия е защитила интересите на българските пенсионери и работещи.

От кулоарите на Народното събрание Мирчев заяви, че от ДБ са изпратили писма до Министерството на финансите и Европейската комисия, с които настояват да получат цялата кореспонденция по темата.

„Там да се види как лично господин Гълъб Донев предлага на Европейската комисия това решение. Не някой друг в Министерството на финансите, лично господин Гълъб Донев“, заяви депутатът.

Той призова премиера до петък, когато е парламентарният блицконтрол, да предостави кореспонденцията и от „Прогресивна България“ да признаят, че са подвели обществото. Мирчев заяви, че ако това не се случи, от ДБ ще огласят информацията, с която разполагат.

Повод за коментара му са изявленията на председателя на парламентарната бюджетна комисия Константин Проданов от „Прогресивна България“ и на Министерството на финансите, че няма планове за пренасочване на осигурителни вноски от втория пенсионен стълб към НОИ и подобна мярка не е била обсъждана.

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Предупреждение за по-високи цени заради компенсациите за ток

Мирчев коментира и компенсациите за бизнеса заради високите цени на електроенергията. Според него правителството спира изплащането им под предлог, че защитава цените за крайните потребители на регулирания пазар.

По думите му това създава затруднения за малкия бизнес, включително фризьорски салони и квартални магазини, чиито сметки за ток вече са два, три или четири пъти по-високи отпреди.

Депутатът заяви, че опозицията и Европейската комисия са предотвратили възможността бюджетният дефицит да бъде покриван с парите на българските пенсионери.

Той настоя за осигуряване на средства във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, като предложи да бъде преразгледано финансирането, което според него се насочва към електроцентрали, свързвани с бизнесмена Христо Ковачки.

По думите му съществуващият механизъм за компенсации може да продължи да действа, ако бъде осигурен необходимият финансов ресурс.

Мирчев предупреди, че без такава подкрепа предприятията ще прехвърлят увеличените си разходи върху крайните потребители, което според него ще засили инфлационния натиск.

Обвинения за прикриване на случай с незаконна фабрика за цигари

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Мирчев съобщи и за предполагаем случай с разкрита незаконна фабрика за производство на цигари в района на Рилци, Благоевградско.

По думите му правоохранителните органи първоначално са планирали публичен брифинг по случая, който впоследствие е бил отменен.

Той обвини институциите в опит да прикрият информацията и свърза случая с лице, което според него е спонсор на „Прогресивна България“ и има собственост върху имота, където се намира предполагаемата фабрика.

Мирчев обаче не посочи името на въпросното лице и не представи документи в подкрепа на твърденията си. На журналистически въпрос за връзката между собствеността върху имота и евентуална отговорност за незаконната дейност той заяви, че допълнителни подробности ще бъдат оповестени по-късно.

Към момента тези обвинения не са независимо потвърдени и не е представена официална позиция на Министерството на вътрешните работи.

Предложение: по 1000 евро за всяко новородено дете

Мирчев представи и инициатива на „Демократична България“ за създаване на лични инвестиционни сметки за новородените деца.

Предложението предвижда всяко дете, родено след 1 януари 2027 г., да получи по 1000 евро, които да бъдат инвестирани на международните финансови пазари за дългосрочен период.

Според представената концепция средствата трябва да бъдат защитени от запор и да не могат да бъдат използвани за покриване на държавни разходи.

Мирчев обяви, че от следващия понеделник „Демократична България“ започва политически консултации с всички парламентарни групи в Народното събрание, за да потърси подкрепа за законопроекта.

Предложението предвижда средствата да се натрупват в продължение на 60 години. Не бяха представени конкретни разчети за очакваната доходност, необходимото бюджетно финансиране или механизма за управление на инвестициите.