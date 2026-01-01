Мащабна операция по търсене и спасяване се провежда в Черно море, след като търговският кораб „Хорив“ (KHORYV), плаващ под флага на Коморските острови, изпадна в бедствено положение на около 13 морски мили от румънския град Констанца.

По предварителна информация корабът е бил поразен от дрон, след което на борда е възникнал пожар. Румънските власти обаче към момента официално потвърждават бедственото положение и спасителната операция, без да са обявили окончателна причина за инцидента.

Морският координационен център към Румънските военноморски власти е получил сигнал около 10:00 ч.

„В момента в Черно море се провежда мащабна операция по търсене и спасяване. Морският координационен център към Румънските военноморски власти е бил алармиран днес, около 10:00 часа, относно кораба „Хорив“, който е в затруднено положение извън териториалните води на Румъния, на разстояние 13 морски мили от Констанца. На борда на кораба е имало екипаж от 13 членове: 10 украински граждани и 3 азербайджански граждани“, съобщиха от Румънските военноморски власти.

Девет души са спасени, един моряк е загинал, а трима остават в неизвестност. Спасителните екипи продължават издирването им.

След получаването на сигнала към района са изпратени плавателни съдове на Румънската агенция за спасяване на човешки живот в морето и на Министерството на вътрешните работи. Поискано е било и включването на хеликоптер Black Hawk, но проливните дъждове, ниската видимост и неблагоприятните метеорологични условия край Констанца са направили въздушната операция невъзможна.

Корабът се намира извън териториалните води на Румъния, но непосредствено до тяхната граница.

Според специализирания сайт VesselFinder „Хорив“ е 43-годишен кораб за превоз на руда и петрол, построен през 1983 г. и плаващ под флага на Коморските острови. Плавателният съд е отплавал от турското пристанище Ерегли и се е насочвал към Сулина. Корабът е трябвало да пристигне там на 23 октомври около 23:00 ч., а последната му AIS позиция е била отчетена в Черно море.

Инцидентът се случва при зачестили нападения срещу търговски кораби в западната част на Черно море през последните седмици.

Контраадмиралът от резерва Сорин Леарски заяви пред Digi24, че подобни събития създават не само рискове за сигурността, но и сериозен икономически натиск, включително върху застрахователния пазар и търговията през пристанище Констанца.

По думите му близостта на инцидента до румънското крайбрежие е допълнителен повод за тревога и показва необходимостта от по-сериозни мерки за защита на търговското корабоплаване и от допълнителни системи за противодействие на дронове.

Случаят идва непосредствено след заседание на Върховния съвет за национална отбрана на Румъния, на което е била обсъдена заплахата, свързана с развитието на ситуацията в Черно море.

Около десет дни по-рано подобен инцидент беше регистриран край Сулина, когато друг търговски кораб, също плаващ под флага на Коморските острови, беше поразен от дрон.