/ БТА

Руските сили нанесоха въздушен удар по медицинско заведение в украинския град Харков през нощта срещу 3 ноември, при който бяха ранени 73 души. Това съобщи областната прокуратура, цитирана от „Киев Индипендънт“.

Нападението е извършено около 03:00 ч. местно време.

Харков е вторият по големина град в Украйна с население от приблизително 1,4 милиона души и се намира само на 30 километра от руската граница. От началото на пълномащабната война градът многократно е бил подлаган на руски ракетни удари и атаки с дронове и авиационни бомби.

По информация на кмета Игор Терехов ударът е поразил пространство, свързващо сградите на медицинско заведение в Немишлянския район на града.

Експлозията е повредила над 1000 прозореца в лечебното заведение и околните жилищни сгради.

Терехов съобщи, че около 200 пациенти ще бъдат евакуирани в други медицински заведения, докато аварийните служби работят на мястото на нападението.

По думите на кмета руските сили са извършили комбинирана атака срещу Харков, използвайки балистични ракети и управляеми авиационни бомби. 

 

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БГНЕС
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