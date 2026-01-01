Руските сили нанесоха въздушен удар по медицинско заведение в украинския град Харков през нощта срещу 3 ноември, при който бяха ранени 73 души. Това съобщи областната прокуратура, цитирана от „Киев Индипендънт“.
Нападението е извършено около 03:00 ч. местно време.
KyivIndependent: ⚡️Update: Russian missile attack hits Kharkiv medical facility, injuring 73. The attack hit an area connecting buildings at a medical facility in the city's Nemyshlianskyi District, according to Kharkiv Mayor Ihor Terekhov. The strike damaged more than 1,000 windows across the medical facility and surrounding apartment buildings, the mayor said. https://t.co/LByidOYPnK— GMan | GMan’s Chronicle (@FAB87F) November 3, 2026
Харков е вторият по големина град в Украйна с население от приблизително 1,4 милиона души и се намира само на 30 километра от руската граница. От началото на пълномащабната война градът многократно е бил подлаган на руски ракетни удари и атаки с дронове и авиационни бомби.
По информация на кмета Игор Терехов ударът е поразил пространство, свързващо сградите на медицинско заведение в Немишлянския район на града.
Експлозията е повредила над 1000 прозореца в лечебното заведение и околните жилищни сгради.
Терехов съобщи, че около 200 пациенти ще бъдат евакуирани в други медицински заведения, докато аварийните служби работят на мястото на нападението.
По думите на кмета руските сили са извършили комбинирана атака срещу Харков, използвайки балистични ракети и управляеми авиационни бомби.