Приключи гласуването на съдиите за нови членове във Висшия съдебен съвет и започна преброяването на гласовете. Магистратите избират шестима членове на ВСС от допуснатите до участие 21 кандидати. Право на глас имаха 2275 съдии, разпределени в 30 избирателни секции в страната.

За проследяване на изборния процес Съдийската колегия е регистрирала като наблюдатели упълномощени представители от асоциация „Форум“, сдружение „Правосъдие за всеки“, Асоциация на българските административни съдии, Съюза на съдиите в България, Българския институт за правни инициативи, сдружение „Будни хора“ и Съюза на българските адвокати, както и застъпниците на кандидатите за членове на ВСС от квотата на съдиите Роман Николов и Веселка Златева-Кожухарова.

Процесът по отваряне на избирателната кутия, преброяване на бюлетините, установяваване на тяхната действителност и съставянето на протокол за резултатите от гласуването ще се извършва в условията на видеозаснемане и видеонаблюдение, което ще се излъчва в реално време чрез интернет сайта на ВСС в раздел „Онлайн“, както и на страницата на БТА.

Предвидено е до 23:00 ч. председателят на избирателната комисия на Общото събрание на съдиите да се произнесе по редовността на избора и да обяви резултата от проведеното гласуване за всеки от кандидатите и имената на избраните членове на ВСС.

В четвъртък, 5 ноември, приключи изслушването на кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота. Предстои парламентът да избере 11 от тях - шестима за Съдийската колегия и петима за Прокурорската колегия.

Общото събрание на прокурорите вече избра своите представители във ВСС, след гласуване в два тура.

Предстои следователите да изслушат своите кандидати и да изберат представител в новия ВСС.