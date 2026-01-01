В проектобюджета на държавата за 2027 г. са заложени 49 млн. евро за фабрика за изкуствен интелект, допълнителни 62,1 млн. евро за наука и приложни изследвания и 10 млн. евро повече за средното професионално техническо образование. Това съобщи Министерството на иновациите и дигиталната трансформация в публикация в социалните мрежи.

„За да обучи собствен модел с изкуствен интелект, един екип има нужда от изчислителна мощност и от хора, които знаят как да я използват. Това е идеята зад BRAIN++ / Discoverer++, одобрения европейски проект за фабрика за изкуствен интелект в България. Работата по него продължава и през 2027 г. Проектът съчетава изчислителни ресурси, експертна помощ и обучения за компании, учени и публични институции“, посочват от министерството.

Проектобюджетът на МИДТ за 2027 г. включва и увеличение на българските вноски за две международни партньорства. Чрез ускорителя на НАТО DIANA екипите, които разработват технологии с гражданско и отбранително приложение, могат да изпитват прототипите си в международна мрежа от тестови центрове.

Увеличението на вноската за Европейската космическа агенция е стъпка към планираното асоциирано членство на България. Целта е повече български компании и научни екипи да участват в космически проекти.

„Да удостовериш кой си, да представиш електронно удостоверение или да подпишеш документ през телефона си - това ще можеш да правиш с европейския портфейл за цифрова самоличност. В проектобюджета на МИДТ за 2027 г. е включено финансиране за неговото внедряване и развитие. А когато днес попълваш електронна форма, плащаш такса онлайн или получаваш документ по електронен път, вече използваш системи, които различните администрации споделят. Чрез тях институциите обменят данни и предоставят услуги онлайн. През 2027 г. министерството продължава да поддържа тези системи, държавния облак и защитената мрежа, която свързва институциите“, допълват от МИДТ.

Премиерът Румен Радев вчера представи официално проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г. в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Той каза, че бюджетът задава визията за развитие на държавата, както и цели, приоритети и политики, а целта на правителството е българите да живеят по-добре и по-сигурно.