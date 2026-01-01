Чилийският режисьор Себастиан Лелио, носител на награда „Оскар“ за филма си „Фантастична жена“, почина на 52-годишна възраст, съобщи в петък неговата партньорка, предава ДПА.

Германско-чилийската актриса Амалия Касай потвърди смъртта му в Инстаграм, като посочи здравословни причини.

Лелио е бил открит мъртъв в дома си в Лас Кондес, близо до чилийската столица Сантяго, съобщават местни медии.

Чилийският министър на културата Франсиско Ундурага изрази дълбоката си скръб и отдаде признание на Лелио за приноса му към утвърждаването на чилийското кино на международната сцена.

Чилийският актьорски съюз Chile Actores определи смъртта му като „огромна загуба“ за културната и филмовата индустрия на страната.

Лелио спечели наградата „Оскар“ за най-добър чуждоезичен филм през 2018 г. с „Фантастична жена“ – драма за транссексуална жена, която се сблъсква с предразсъдъци след смъртта на партньора си. Това остава единствената победа на Чили в тази категория.

Филмът получи и „Сребърна мечка“ за най-добър сценарий на Международния филмов фестивал в Берлин през 2017 г.

По-ранният му филм „Глория“ имаше премиера на фестивала през 2013 г. и спечели няколко награди. По-късно Лелио режисира холивудски римейк на филма с участието на Джулиан Мур.

Роден през 1974 г. в Аржентина, Лелио израства в Чили и прекарва няколко години от живота си в Берлин, припомня ДПА.