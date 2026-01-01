Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев отрече правителството да е предлагало пренасочване на част от осигурителните вноски от втория пенсионен стълб към Националния осигурителен институт (НОИ). В официална позиция до медиите той уточни, че подобно предложение не фигурира нито в официалното му писмо до Европейската комисия от 2 ноември 2026 г., нито в проекта на държавния бюджет за 2027 г., представен в детайли вчера.

Повод за изявлението стана вълната от реакции и коментари след участието на Донев в предаването „Панорама“ по БНТ снощи, където темата предизвика спор с депутата от „Демократична България“ Божидар Божанов. Той заяви, че разполага с писмо на финансовия министър до Европейската комисия, в което се предлага временно пренасочване на част от осигурителната вноска към първия пенсионен стълб.

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В отговор Донев посочи, че са водени разговори с Европейската комисия по различни идеи, но те не означават, че правителството е имало намерение да използва средствата от втория пенсионен стълб за покриване на дефицита в публичните финанси. В телевизионното си участие финансовият министър съобщи още, че правителството е водило диалог с пенсионноосигурителните дружества за възможностите гражданите да се възползват от натрупаните средства по индивидуалните си партиди. По думите му разговорите са приключили със споразумение пенсионните дружества да могат да участват в инфраструктурни проекти чрез създаването на инвестиционен фонд. Така частният сектор и държавата биха могли да обединят усилия за реализацията на проекти в пътната и железопътната инфраструктура.

В днешната си позиция Донев подчертава, че между бюджетния план, изпратен на Европейската комисия на 15 октомври, писмото от 2 ноември и проекта на Закона за държавния бюджет за 2027 г. има пълно съответствие.

Той уточнява, че по време на бюджетната процедура, започнала още през август, са обсъждани различни предложения и идеи, но окончателното решение кои от тях да бъдат включени в бюджетния проект е на Министерството на финансите.

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Финансовият министър коментира и критиките към управлението на публичните финанси през последните години. Той посочва като примери твърденията за укриване на 1,5 млрд. лева от бюджетния дефицит във връзка с изпълнението на условията за въвеждане на еврото, подписани договори за 18 млрд. лева за пътища при бюджет на Агенция „Пътна инфраструктура“ от 11 млрд. лева, както и бюджети с прекомерна разходна част.