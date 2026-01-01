Министърът на отбраната Димитър Стоянов прие почетния строй на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ във военния завод „Терем“ във Велико Търново. С това започна тържествената церемония, на която министър Стоянов посрещна първите асемблирани бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски.

Първите осем машини вече са сглобени, пет от тях вече са предоставени на първа механизирана бригада на Сухопътните войски в Карлово.

България е сключила договор за 198 машини, а 183 от тях са от семейството на „Страйкър“, другите са логистични машини.

Забавяне има от порядъка на една година, но вече се върви по график, плащанията вървят по график, машините се доставят по график, заяви Стоянов.

На тържествената церемония присъстват началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов, представители на Българската армия, ръководството на Военния завод „Терем“, посланикът на Канада в България Кевин Рекс, представители на Държавния департамент на САЩ, на американското посолство и на въоръжените сили на САЩ.

През лятото при посещението си във великотърновския военен завод министър Стоянов посочи, че предприятието разполага с необходимата инфраструктура и експертиза, за да се утвърди като регионален сервизен център за платформата „Страйкър“. Това ще гарантира дългосрочни способности за поддръжката на машините след доставката на всички 183, предвидени в сключения договор, и ще осигури тяхната надеждна експлоатация в бъдеще.