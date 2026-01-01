Три случая на домашно насилие са регистрирани в Ловешка област през почивните дни. По два от сигналите мъже са задържани след проявена агресия към свои близки, а по третия е образувана проверка, съобщиха от ОДМВР – Ловеч.

Първият случай е от село Галата. Вечерта на 9 октомври 32-годишен мъж проявил агресия към своя 66-годишна роднина. На място бил изпратен полицейски екип, който установил и задържал мъжа. На пострадалата е оказано съдействие съгласно Закона за защита от домашното насилие. По случая е започнала проверка.

Вторият инцидент е регистриран в село Орешак. В събота преди обяд полицията получила сигнал, че 28-годишен мъж е нанесъл побой на 26-годишната си партньорка. Жената е прегледана от медицински екип и освободена за домашно лечение. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Третият сигнал е от Летница. В неделя около 17:30 часа жена съобщила, че 42-годишният ѝ син упражнява насилие спрямо нея. Полицейски екип посетил адреса и задържал мъжа. На жената е оказано съдействие съгласно закона.

Работата по трите случая продължава.