49-годишен мъж е обвинен, след като нападнал свои съседи с дръжка на земеделско сечиво в Елин Пелин. Един от пострадалите е със счупена черепна кост, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 октомври около 20:40 ч. в квартал „Върбето“. В Районното управление в Елин Пелин е получен сигнал за скандал, прераснал в сбиване.

Пристигналите на място полицейски служители установили, че по време на конфликта мъжът ударил съседите си по главите с дръжката на земеделско сечиво.

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Пострадалите са транспортирани в болница, като след преглед единият е настанен за лечение с фрактура на париеталната кост на черепа.

Извършителят първоначално е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

След приключване на първоначалните действия по разследването 49-годишният мъж е привлечен като обвиняем и му е наложена 72-часова мярка за задържане.