Двама мъже са пострадали при сбиване между четирима души в района на увеселително заведение в Тетевен. Единият от тях е настанен в болница за преглед и лечение, съобщиха от ОДМВР – Ловеч.

Инцидентът е възникнал в ранните часове на 10 октомври. По първоначални данни конфликтът е между 27-годишен мъж от Разград и 30-годишен от София, от една страна, и 23-годишен от село Глогово и 31-годишен от село Галата, от друга.

При сблъсъка са пострадали двамата мъже от Разград и София. 27-годишният е откаран в болница за преглед и лечение.

След инцидента двамата мъже от Глогово и Галата не са открити на адресите си. Полицията продължава действията по установяване на местонахождението им и изясняване на причините за конфликта.

Образувано е досъдебно производство по чл. 131, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 130 от Наказателния кодекс.