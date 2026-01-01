Неправоспособен водач с 1,63 промила алкохол е блъснал специален автомобил на пожарната по пътя между ловешките села Бежаново и Ъглен. При инцидента няма пострадали, но са нанесени материални щети по двете превозни средства, съобщиха от ОДМВР – Ловеч.

Произшествието е станало на 11 октомври около 17:30 часа. Пожарният автомобил на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Луковит, пътувал към сигнал за пожар на сухи треви в района на Бежаново. При намаляване на скоростта, за да завие към черен път, специалният автомобил бил ударен странично от движеща се зад него лека кола.

При полицейската проверка е установено, че водачът на лекия автомобил е неправоспособен, а колата е била без регистрационни табели. Тестът с техническо средство отчел 1,63 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът отказал да даде кръвна проба за анализ и бил задържан за срок до 24 часа.

Водачът на пожарния автомобил също е тестван за алкохол, като резултатът е отрицателен.

По случая в Районното управление в Луковит е образувано бързо производство.