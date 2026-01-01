Баща е ударил 14-годишната си дъщеря с чук по главата след употреба на алкохол в Ихтиман, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден на 10 октомври около 18:45 ч. от Филиала за спешна помощ в града, където момичето било прието с нараняване по главата.

Полицейските служители реагирали незабавно. Пред тях майката на детето разказала, че след употреба на алкохол съпругът ѝ проявил агресия и ударил дъщеря им с чук по главата.

След медицински преглед е установено охлузно нараняване. На момичето е оказана необходимата помощ, след което е освободено за домашно лечение.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е започнато разследване.