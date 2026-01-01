В Перник стартира превантивната инициатива „Моите правила за пътна безопасност“, насочена към изграждането на знания, умения и отговорно поведение за безопасност сред най-малките участници в движението. Това съобщиха от полицияа.

Инициативата е на Областната дирекция на МВР, с подкрепата на Софийската света митрополия и Негово Светейшество Българския патриарх Даниил.

Събитието ще се проведе на 3 ноември (вторник) от 11 часа в ОУ „Св. Иван Рилски“ в гр. Перник /кв. „Монте Карло“ № 1/. Ще присъстват патриарх Даниил, представители на политическото ръководство на МВР и изпълняващият длъжността главен секретар, на областната и местната власт, образователни институции и други официални гости.