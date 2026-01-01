Групата Deep Purple отлага турнето си във Великобритания и Европа, след като се наложи Иън Гилън да получи „спешна медицинска помощ“ миналата седмица, съобщава ДПА. В изявление след инцидента, довел до отлагането на два концерта - в Лайпциг и Хамбург през уикенда, 81-годишният музикант посочи, че продължаването на турнето крие „сериозни рискове“ и благодари на феновете за подкрепата.

„Скъпи приятели, благодаря ви за всички добри пожелания и подкрепа през последните няколко дни - това означава изключително много за мен. Докато бях в Лайпциг, възникна здравословен проблем, който наложи спешна медицинска намеса в болница. Надявах се, че ще получа разрешение да продължа до края на турнето, но това би било свързано с много сериозни рискове. По тази причина и по съвет на медицинския ми екип и мениджмънта, взехме решение да отложим оставащата част от европейското турне, включително във Великобритания за 2026 г. до следващо известие. Искрено съжалявам за неудобството, което това може да причини, но решението е взето в интерес на всички. Благодаря ви за разбирането,“ каза Гилън.

Групата, известна с хитове като Smoke On The Water, Highway Star и Black Night, трябваше да изнесе концерти в Нюкасъл, Глазгоу, Бирмингам, Манчестър и Лондон през ноември в рамките на световното си турне Splat!, припомня ДПА.

В съобщение, публикувано часове преди планираното за събота участие в Quarterback Immobilien Arena в Лайпциг, музикантите изразиха „дълбоко разочарование“ от налагащата се отмяна на концертите.

Гилън се присъединява към Deep Purple през 1969 г. и става част от състава на групата, известен като Mark II заедно с басиста Роджър Глоувър, китариста Ричи Блекмор, пианиста Джон Лорд и барабаниста Иън Пейс. В този състав бандата прави преход към по-тежко хардрок звучене, отдалечавайки се от психеделичния стил, характерен за първите й два албума. Съставът Mark II е известен с три албума, получили високо признание от критиката - Deep Purple In Rock (1970 г.), Fireball (1971 г.) и Machine Head (1972 г.).

Гилън напуска групата през 1973 г. и се насочва към солови проекти, най-значимият от които е едноименната му група Gillan. За кратко той е и фронтмен на Black Sabbath, преди отново да се присъедини към Deep Purple през 1984 г. Певецът се разделя с групата отново през 1989 г. Завръща се през 1992 г. и оттогава неизменно е водещият й вокалист.

Настоящият състав на включва Гилън, Глоувър, Пейс, Дон Еъри и Саймън Макбрайд.

Deep Purple започна европейското си турне Splat! във София, като свири пред пълна „Арена 8888 София“ на 29 септември. Това бе седмият концерт на британските рок музиканти в София и единадесетият им в България.