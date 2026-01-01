Парис Джаксън поиска от съда да разпореди превеждането на 600 милиона долара от наследството на покойния ѝ баща Майкъл Джексън в семейния тръст, предназначен за нея и двамата ѝ братя. В съдебна петиция тя обвинява изпълнителя на завещанието Джон Бранка, че неоправдано забавя прехвърлянето на средствата и упражнява прекомерен контрол върху финансовите дела на наследниците.

Според нея няма основателна причина средствата все още да не са прехвърлени на тримата наследници – повече от 17 години след смъртта на баща им.

В съдебна петиция, подадена на 29 октомври във Висшия съд на Лос Анджелис и цитирана от Page Six, се посочва, че наследството на Майкъл Джексън е генерирало милиарди долари, но семейният тръст, предназначен да осигури финансовото бъдеще на трите му деца, все още не е получил предвиденото финансиране.

Става дума за 29-годишния Принс, 28-годишната Парис и 24-годишния Биги.

Съгласно условията на тръста децата е трябвало да започнат да получават доходи от съответните си дялове, след като навършат 21 години. На 30-годишна възраст всеки от тях трябва да получи една трета от основната сума в индивидуалния си тръст.

Следващото разпределение е предвидено на 35 години, когато наследниците трябва да получат половината от оставащите средства. Целият остатък следва да им бъде изплатен при навършване на 40 години.

В съдебните документи се отбелязва, че Принс ще навърши 30 години след четири месеца, Парис ще отпразнува 29-ия си рожден ден през април, а Биги ще стане на 25 през февруари.

Парис обвинява Джон Бранка в едноличен контрол върху наследството

В петицията Парис насочва обвиненията си към Джон Бранка, когото упреква, че упражнява почти пълен контрол върху финансовите дела на тримата наследници и еднолично определя какви средства получават.

След смъртта на Майкъл Джексън на 25 юни 2009 г. на 50-годишна възраст за съизпълнители на завещанието му са назначени Джон Бранка и Джон Макклейн. Макклейн почина през май 2026 г., с което Бранка остана единственият действащ изпълнител на завещанието.

Бранка е адвокат на Майкъл Джексън от 1985 г. През 2006 г. той прекратява работата си с певеца заради финансови разногласия, но се връща в екипа му през 2009 г. – само осем дни преди смъртта на музикалната звезда.

В последното си съдебно заявление Парис твърди, че Бранка определя размера на средствата, които тя и братята ѝ получават от наследството, като според нея изплащаните суми са по-малки от предвиденото в условията на семейния тръст.

Правният конфликт между Парис и хората, управляващи наследството, продължава от известно време, като през последната година тя отправи редица обвинения срещу тях.

В новата петиция тя посочва, че опитите ѝ да постави проблемите на дневен ред са били посрещнати с оспорване и опити да бъде обезкуражена. Освен това твърди, че след подаването на предишни съдебни документи средствата, получавани от нея и братята ѝ, са били намалени с милиони долари.

„Този начин на управление и това поведение не могат да продължават“, се посочва в петицията.

Според документа наследството разполага със значителни финансови ресурси, натрупани отчасти благодарение на мащабни сделки. Сред тях са продажбата през 2018 г. на 10% от дела в EMI Music Publishing на Sony за 287,5 милиона долара и продажбата на ранчото Neverland през 2020 г. за 22 милиона долара.

Към декември 2024 г. наследството е разполагало с приблизително 850 милиона долара в брой и парични еквиваленти.

В съдебните документи се посочва още, че самите изпълнители са оценили стойността на наследството на между 2 и 3 милиарда долара.

Парис изчислява, че след приспадане на потенциалните задължения остават около 600 милиона долара, които могат да бъдат разпределени. Затова тя иска съдът да разпореди на Бранка да преведе тази сума в семейния тръст или да определи друг размер, който сметне за справедлив.

Съдебното заседание по искането е насрочено за 4 декември.

Екипът, управляващ наследството, отхвърля обвиненията

Говорител на екипа, който управлява имуществото на Майкъл Джексън, заяви пред Page Six, че адвокатът на Парис е наясно с причините, поради които средствата все още не могат да бъдат разпределени изцяло между бенефициентите.

„Адвокатът на г-жа Джексън добре знае, че наследството не може да финансира изцяло благотворителната фондация и индивидуалните тръстове на бенефициентите, преди да бъдат разрешени няколко правни въпроса. Сред тях особено важно място заема продължаващият съдебен спор с данъчната служба на САЩ (IRS), която поиска от наследството 700 милиона долара под формата на данъци и санкции“, заяви говорителят.

По думите му вече е постигнато споразумение за значително намаляване на претендираната сума, но въпросът все още не е окончателно уреден и размерът на задълженията може да се промени.

Говорителят категорично отхвърли и твърденията, че изпълнителят е задържал или намалил плащанията към децата на Майкъл Джексън.

„Това е напълно измислено. Повече от 200 милиона долара вече са разпределени на Парис и останалите бенефициенти или са използвани в тяхна полза“, заяви той.

От там допълниха, че очакват всички правни въпроси да бъдат разрешени, за да могат благотворителната фондация и семейните тръстове да бъдат финансирани изцяло, както е предвиждал Майкъл Джексън.

Нов спор за възнаграждението на изпълнителя

Последното съдебно заявление е поредният епизод от продължаващия конфликт около управлението на наследството на Майкъл Джексън.

Миналия месец Парис поиска от Висшия съд на Лос Анджелис да намали възнаграждението на Джон Бранка. Според нея той не е спазил редица съдебно определени срокове за представяне на финансовите отчети за 2023 и 2024 г.

В документ, цитиран от Daily Mail, адвокатите на Парис заявяват, че „разминаването между размера на възнаграждението на изпълнителя и продължаващата му некомпетентност е непоносимо“.

Юридическият екип на Парис смята, че единствената ефективна мярка за промяна в поведението на Бранка е постепенно намаляване на възнаграждението му за 2023 и 2024 г. – от 15% на 10% от брутните приходи, свързани с развлекателната дейност на наследството.

Адвокатите твърдят още, че в продължение на почти десетилетие Бранка не е поставял необходимия приоритет върху навременното и пълно представяне на финансовите отчети.

Според тях лошото управление е довело до продължителни съдебни спорове, а Парис е била принудена да отделя време и собствени средства, за да накара изпълнителя да изпълнява основните си задължения.

Юридическият екип посочва, че Бранка е пропуснал конкретни срокове, определени от съда. В същото време той е поискал одобрение за плащане на 109 219 648,27 долара под формата на възнаграждение за себе си, за покойния си съизпълнител Джон Макклейн и за адвокатската си кантора за двете отчетни години.

Парис настоява съдът да присъди и адвокатските ѝ разноски, тъй като според нея предприетите от нея действия са в интерес на наследството.

Миналата седмица неин говорител заяви пред Daily Mail: „Стига с тези приказки – Парис иска да намали възнаграждението за управлението.“

По думите му Бранка многократно не е спазвал сроковете, определени от съдията, които трябва да гарантират на Парис и братята ѝ прозрачност относно управлението на наследството.

„Тъй като парите са това, което мотивира изпълнителя Бранка, това е единственият начин да бъде накаран да спазва поетите срокове“, заяви говорителят.

Въпреки че адвокатите на Парис настояват за намаляване на възнаграждението на изпълнителя, Бранка и Макклейн доброволно са се отказали от полагащите им се възнаграждения за изпълнението на завещанието още в началото на управлението си и никога не са ги получавали.

„Те получават отделно възнаграждение, определено от съда, за управлението на изключително успешния бизнес на Майкъл Джексън“, уточни говорителят.

Екипът, управляващ имуществото на Майкъл Джексън, определи като необосновано и искането за санкции заради финансовите отчети за 2023 и 2024 г., които според тях вече са подадени. Представителите на Бранка твърдят още, че отчетите за 2025 и 2026 г. все още не са дължими – съответно до след шест и до след 14 месеца.

Според тях под тяхно ръководство наследството на Майкъл Джексън е преминало от задължения в размер на 500 милиона долара към активи на стойност над 2 милиарда долара.

Наследството на Краля на попа продължава да бъде обект на съдебни спорове

Майкъл Джексън почина на 50-годишна възраст на 25 юни 2009 г. в дома си в Лос Анджелис, след като получи сърдечен арест.

През февруари 2010 г. разследващите определиха смъртта му като резултат от остра интоксикация с пропофол – мощен анестетик, използван под медицинско наблюдение.

Лекарството му било предоставяно от личния му лекар д-р Конрад Мъри. Пред разследващите той разказал, че певецът наричал препарата „мляко“ и настоявал да го получава, тъй като имал проблеми със съня.

Медицинските действия на Мъри бяха подложени на сериозна проверка след смъртта на певеца. Разследването се съсредоточи върху решението му да прилага пропофол в домашни условия, дозировката и неспазването на необходимите медицински предпазни мерки.

Смъртта на Джексън беше класифицирана като убийство от съдебния лекар, а през ноември 2011 г. – повече от две години след трагедията – Конрад Мъри беше признат за виновен в непредумишлено убийство и осъден на четири години затвор.