203 700 къса цигари (10 185 кутии), облепени с български акцизен бандерол, задържаха при съвместни проверки митническите служители на ТД Митница Русе и полицаи от ГД „Гранична полиция“ в района на Дунав мост при Русе и Видин.

При един от случаите на 31.10.2026 г. служители от отдел „Митническо разузнаване и разследване“ в ТД Митница Русе, съвместно със служители на Гранично полицейско управление, селектират за щателна проверка товарен автомобил с български регистрационен номер. Превозното средство е пътувало по маршрут от България за Германия и е спряно за проверка в района на Дунав мост при Видин.

В хода на контролните действия между декларирания товар проверяващите установяват укрити 185 600 къса цигари (9280 кутии) от различни търговски марки, всички с валиден български акцизен бандерол.

В същия ден в района на Дунав мост при Русе е извършена проверка на лек автомобил с българска регистрация, управляван от български гражданин. Той заявил, че пътува от България за Германия. Превозното средство е съпроводено до халето за ЩМП на ТД Митница Русе, където при щателна митническа проверка във фабрични кухини в предната и задната броня на автомобила са открити 18 100 къса цигари (905 кутии) с валиден български бандерол.

Акцизните стоки, превозвани в нарушение на акцизното законодателство – без изискуемите придружителни документи за търговски количества, са задържани. По случаите са съставени актове за установяване на административно нарушение по Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС).

Извършените проверки са част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.