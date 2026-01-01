Общо 45 души са пострадали и са откарани в различни болници след преобръщане на пътнически автобус, собственост на турската компания „Йени Диарбекир“, в близост до градчето Хююк в турския окръг Коня (Централна Турция), предаде ТРТ Хабер.

По информация на медията инцидентът е станал тази нощ около 02:00 ч. местно (01:00 ч. българско време) на магистралата Ъспарта-Бейшехир, близо до град Хююк, където пътническият автобус е излязъл от пътя и се е преобърнал в канавка.

По първоначална информация около 40 от пострадалите са с леки наранявания. Петима от тях са транспортирани в болници в Коня, трима в лечебни заведения в град Сейдишехир, а останалите - в държавната болница в Бейшехир.

Във връзка с инцидента е започнато служебно разследване.