Дете на 10 години е пострадало при пътен инцидент на пешеходна пътека в Горна Оряховица. То е настанено в болница с фрактура на крака, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на полицията във Велико Търново.

Произшествието е станало снощи около 20:00 часа. По първоначална информация лек автомобил, управляван от 22-годишен местен жител, е блъснал детето, докато пресичало на пешеходна пътека.

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Пострадалото е откарано във великотърновската болница, където е настанено за лечение. Пробите на водача за употреба на алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Причините за инцидента са в процес на изясняване. По случая е започнато досъдебно производство.

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