Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в Бургас срещу решението на Окръжния съд в града да пусне под домашен арест Никола Бургазлиев, който с АТВ миналата година уби в курорта Слънчев бряг 35-годишната Христина Здравкова, рани тежко други трима пешеходци, сред които и детето на загиналата.

Майката на загиналата Христина – Златка Соколова, заяви, че семейството няма да се откаже от протестите, ако Апелативният съд потвърди определението за домашен арест на Никола Бургазлиев.

БТА

На протеста присъства и бащата на убитата при катастрофа Сияна - Николай Попов. Той каза, че ще продължи да настоява за оставането в ареста на Никола Бургазлиев.

„Това момче ми уби детето“: Окръжният съд в Бургас пусна Никола Бургазлиев под домашен арест

На първо място трябва да спре корупцията. Трябва да спрат и тези освобождавания като това на Бургазлиев, защото те дават сигнал на обществото, че могат да се случват такива неща без никакви последствия, коментира Попов.

БТА

Той посочи, че до момента са събрани 10 200 подписа с настояване обвиняемият да остане в ареста. Подписката продължава, като намерението е тя да бъде внесена в Европейската комисия заедно с други събрани петиции.

Той съобщи, че ако Апелативният съд потвърди определението за домашен арест, протестиращите ще предприемат по-крайни действия, включително затваряне на пътища.

БТА

Днешното недоволство пред съда в Бургас съвпада с поредното заседание по делото за тежкия инцидент с АТВ, на което днес трябва да бъдат повторно разпитани свидетели, сред които и управителя на фирмата, отдал под наем превозното средство, управлявано от Бургазлиев.

Окръжната прокуратура вече протестира решението за по-леката мярка, като предстои произнасяне на Апелативния съд в Бургас.