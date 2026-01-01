Жител на Добринище е станал жертва на измама, след като превел около 1700 евро за антикварни военни вещи, които трябвало да му бъдат доставени с куриер. Това съобщиха от полицията.

На 2 ноември мъжът подал сигнал в Районното управление в Банско. Той обяснил, че на 22 и 23 октомври е водил кореспонденция чрез мобилно приложение с чужд гражданин, който му предложил да изпрати антикварните вещи.

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След уговорката жителят на Добринище превел по банков път около 1700 евро. До момента обаче не е получил нито вещите, нито номер за проследяване на пратката.

По случая е образувано досъдебно производство за измама по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.