Българският писател Георги Господинов спечели Международната литературна награда на Kulturhuset Stadsteatern в Стокхолм за романа си „Градинарят и смъртта“. Отличието се присъжда съвместно на автора и преводачката на книгата на шведски език Хана Сандборг. Двамата ще си поделят наградния фонд от 200 000 шведски крони.

Новината беше съобщена на 3 ноември от организаторите на отличието. Самият Господинов също потвърди успеха с публикация във Facebook, в която сподели радостта си от международното признание.

„Градинарят и смъртта“ е най-личната книга на писателя. В нея той разказва за последните години от живота на своя баща, за болестта и загубата му, преплитайки личната семейна история с образите и спомените от градината, за която баща му се е грижил.

В мотивите си журито определя романа като едновременно красив и тъжен. Според оценката му Господинов описва с лекота и меланхоличен тон времето преди, по време на и след смъртта на баща си. Историите от живота му се преплитат с болката от заболяването и картините на любимата градина – символ на природния кръговрат, в който смъртта и новото начало съществуват едновременно.

Журито изтъква и качеството на шведския превод на Хана Сандборг, който предава нюансите и асоциативния ритъм на оригиналния текст.

„Наистина се развълнувах от новината за наградата. „Градинарят и смъртта“ е най-личната ми книга. Баща ми принадлежеше към поколение хора, които никога не са пътували, а сега неговата история е стигнала чак до Стокхолм“, споделя Господинов в изявление, разпространено от организаторите.

Писателят изразява благодарност и за признанието, както и за възможността романът му да бъде сред отличените произведения в компанията на автори, чието творчество самият той цени.

Това е поредно международно признание за Господинов, който през 2023 г. спечели Международната награда „Букър“ с романа „Времеубежище“, преведен на английски от Анджела Родел.

Церемонията по връчването на шведското отличие ще се състои на 19 януари в Стокхолм. По този повод Господинов и Хана Сандборг ще участват и в среща с читатели на Международната литературна сцена.

С наградата „Градинарят и смъртта“ получава ново международно признание, а българската литература затвърждава присъствието си на шведската литературна сцена.