Месечната инфлация през октомври се очаква да бъде 1,3%, а годишната - 6,1%. Това показва експресната предварителна оценка на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голямо поскъпване спрямо септември се очаква при облеклото и обувките – със 7,4%, както и при развлеченията, спорта и културата – със 7%. Цените на образователните услуги се очаква да се повишат с 2,5%.

Според Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) месечната инфлация през октомври се очаква да бъде 0,8%, а годишната – 6%. И при този показател най-сериозно увеличение се прогнозира при облеклото и обувките – със 7,1%. Развлеченията, спортът и културата поскъпват с 2,7%, а образователните услуги – с 2,5%.

Намаление на цените според ХИПЦ се очаква при транспорта и услугите на ресторантите и хотелите – с по 0,1%.

При малката потребителска кошница, която отразява потреблението на най-нискодоходните 20% от домакинствата, месечното увеличение се очаква да бъде 0,7%, а годишното – 2,4%.

През октомври спрямо предходния месец нехранителните стоки се очаква да поскъпнат с 1,4%, хранителните продукти – с 0,6%, а услугите – с 0,1%.

Гуверньорът на БНБ предупреди за продължителен инфлационен натиск заради енергийните цени

По-рано днес управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев говори за инфлацията при откриването на OMFIF Sofia Forum, форума на официалните парични и финансови институции, в резиденция „Бояна“.

Радев посочи, че инфлацията в еврозоната през септември е била 3,8%. Значителна част от нея се дължи на енергоносителите, които са поскъпнали повече от прогнозите на Европейската централна банка (ЕЦБ). В България за същия месец тя беше 5,6%, а през октомври се очаква да стигне 6%. По думите на Радев това показва, че натискът върху цените у нас остава по-силен от средния за еврозоната.

Управителят на БНБ подчерта, че членството в еврозоната не изравнява икономиките. То намалява външните рискове за България, но вътрешните остават. Сред факторите, които продължават да имат значение, той посочи вътрешното търсене, кредитирането и условията за финансиране.

БТА

Лихвите може да се вдигнат отново

От началото на годината България е в еврозоната и лихвите се определят от ЕЦБ. През септември тя вдигна основните си лихви, а през октомври ги остави без промяна. Радев определи паузата като правилна, защото дава време да се види как енергийният шок и по-скъпото финансиране се отразяват на икономиката. Според него обаче тя не означава, че затягането на паричната политика е приключило. Ново повишение може да се наложи, ако данните покажат, че инфлационният натиск се задържа.

Ключовият въпрос е дали поскъпването на енергията ще се пренесе върху останалите цени и заплатите. Засега базисната инфлация, която не включва енергията и храните, остава относително стабилна. Няма и широко пренасяне върху заплатите. Радев нарече това окуражаващо, но добави, че рисковете остават.

Тревожен сигнал идва от професионалните прогнозисти, анкетирани от ЕЦБ. Те вече очакват инфлация в еврозоната от 2,6% през 2027 г., повече от предишните прогнози. Според Радев това показва, че ефектът от енергийния шок може да се окаже по-продължителен. Затова не бива да се чака той да се прояви изцяло, преди да се реши дали са нужни нови действия.

Следващата важна дата е декември. Тогава Управителният съвет на ЕЦБ ще разполага с нови прогнози и данни. „Това не означава предварителен ангажимент за конкретно решение“, уточни Радев. Решенията ще се вземат на всяко заседание според новите данни.

За домакинствата и бизнеса по-високите лихви на ЕЦБ обикновено означават по-скъпи кредити. Радев отбеляза, че по-високата доходност по облигациите и по-строгите условия на банките вече ограничават търсенето в еврозоната.

Предупреждение към правителството

Управителят на БНБ насочи вниманието и към бюджетната политика. Според него мерките срещу високите цени на енергията трябва да са временни и насочени към тези, които наистина имат нужда. Той предупреди, че несигурността около публичните финанси и честите промени в правилата за бизнеса подкопават доверието и инвестициите и могат да оскъпят финансирането.