ГЕРБ-СДС внася проект за решение на Народното събрание, с което да бъдат осигурени 100% месечни компенсации за бизнеса за цената на тока над 92 евро/MWh, считано от 1 октомври 2026 г. Предложенията бяха представени днес от трибунката в Народното

събрание от народните представители Жечо Станков и Теменужка Петкова.

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Станков заяви, че повишаването на стоките и услугите за последните месеци се дължи най-вече на високите цени на енерго носители - горива, електрическа енергия, природен газ. "За последния месец октомври цената на електрическата енергия за бизнеса е 2 пъти и половина по-висока от цената, която бяхме свикнали да виждаме на борсата през летните месеци", каза той.

Станков посочи, че предложението е насочено както към големите индустриални предприятия, така и към микро-, малките и средните фирми, включително кварталните магазини, пекарните и другите малки търговски обекти.

Според него действащият компенсационен механизъм не осигурява необходимата предвидимост, тъй като не предвижда ежемесечно подпомагане. ГЕРБ-СДС предлага компенсациите да се отразяват директно във фактурите за електроенергия, така че предприятията да не се налага да заплащат пълния размер на увеличените сметки.

Теменужка Петкова представи възможностите за финансиране на предложените компенсации. Според разчетите на ГЕРБ-СДС във Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ се очакват близо 400 млн. евро повече от планираните приходи от 5-процентната вноска върху произведената и продадена електроенергия.

По думите ѝ се очакват и допълнителни 100 млн. евро от приходите от емисии. Според Петкова този ресурс би бил достатъчен за финансиране на мярката, без да се ангажират допълнителни бюджетни средства.

"Ако управляващото мнозинство отхвърли нашето предложение - цената я плащат българските граждани и българския бизнес", каза Петкова.

В отговор на въпрос Теменужка Петкова коментира и констатациите в докладите на Сметната палата, свързани със задълженията за пътни дейности.

Тя оспори твърденията на управляващите за наследени неплатени фактури и се позова на информация от доклад на одитната институция.

Според Петкова посочените 1077 сертификата не са били утвърдени от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, а за съответните дейности не са били издадени фактури.

Тя заяви, че документите биха могли да бъдат утвърдени през 2026 г., ако бъде установено, че дейностите са изпълнени в пълен обем.

Петкова отправи критики към правителството за начина, по който е представило въпроса с наследените задължения, като го обвини, че е навредило на престижа на България пред европейските институции и в страната.